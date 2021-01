Bond-film ‘No Time To Die’ voor vierde keer uitgesteld en pas in oktober op het witte doek

UPDATEDe geruchten gingen al een tijdje, en nu heeft filmstudio MGM bevestigd dat James Bond-film ‘No Time To Die’ inderdaad pas later dit jaar te zien is. De première stond gepland voor 2 april dit jaar, maar de planning is nu dat de film vanaf 8 oktober 2021 in de bioscopen te zien.