Bond-film ‘No Time To Die’ nu al voor vierde keer uitgesteld

Distributeurs wachten met het uitbrengen van de film totdat alle bioscopen wereldwijd weer open zijn. Er werd gehoopt dat dit rond Pasen zou zijn, maar nu blijkt dat de film weer is uitgesteld. Het was de Nederlandse bioscoopeigenaar Carlo Lambregts die het gerucht van de vierde uitstel aanwakkerde in een recent interview met BN De Stem . Waarna de Amerikaanse filmsite Deadline aan de hand van dat interview verhaal ging halen en nu bevestigt dat de 007-film inderdaad wordt uitgesteld.

De nieuwste film uit de James Bond-reeks zou eigenlijk al in november 2019 uitkomen. Sindsdien is de film met Daniel Craig in de hoofdrol al drie keer uitgesteld. Wanneer de film nu precies in de bioscopen te zien is, is nog niet bekend.