Bond-film ‘No Time To Die’ bezorgt studio financiële kater: “Elke maand moeten we zo’n miljoen dollar betalen”

FilmAl twee keer werd de release van Bond-film ‘No Time To Die’ uitgesteld. Dat zorgt voor een serieuze financiële kater voor MGM, want elke maand dat de film op stal blijft, moet de studio zo'n miljoen dollar (850.000 euro) betalen. Dat berekende The Hollywood Reporter.

Eigenlijk hadden we in april al moeten genieten van ‘No Time To Die’, de allernieuwste Bond-film, maar corona gooide roet in het eten. Maar liefst twee keer werd de release van de film uitgesteld - normaal gezien zou hij nu op 2 april 2021 moeten verschijnen. Normaal gezien, want met corona is niets zeker. Geen wonder dat de studio z'n oor onlangs te luisteren ging leggen bij verschillende streamingdiensten.

Te laag bod

Al kwam daar helaas niet het verhoopte resultaat uit. Enkel Apple wilde een aanbod doen om de film op hun platform te lanceren. Dat bod lag volgens verschillende bronnen tussen 350 miljoen à 400 miljoen dollar (298 miljoen en 341 miljoen euro) voor een licentie van twaalf maanden. Een stuk minder dan MGM had verwacht. Bronnen vertellen aan The Hollywood Reporter dat de filmstudio op een bod van 700 miljoen dollar (596 miljoen euro) - sommigen zeggen zelfs 800 miljoen dollar (682 miljoen euro) - had gerekend. Maar dat bedrag werd helaas niet genoemd. “Bond is een eenmalig succes, maar is het het ook waard?”, zegt een topman van een streamingdienst. “Als je hem vertoont zou je eigenlijk elke maand een gelijkaardige film moeten tonen, en voor 500 miljoen dollar (426 miljoen euro) of meer is het dat gewoon niet waard. Je bent beter af als je gewoon je eigen ‘originals’ brengt.”

Een zware klap voor MGM, die de afgelopen maanden niet alleen bioscoopinkomsten zag wegvallen, maar ook tijdelijk de productie van films en tv-series moest opschorten. En geen nieuw materiaal betekent ook geen nieuwe inkomsten. “MGM lijdt hier echt onder", vertelt researcher Hal Vogel. “Elke grote verdeler zit op een berg onuitgebrachte, peperdure films. En die berg wordt elke dag groter.” Hij vervolgt: “Het is dus niet zo vreemd om de piste van streaming te bekijken. Je hebt het geld uitgegeven, en je krijgt dat de komende tijd niet terug."

Lening

En aan ‘No Time To Die’ is wel degelijk een hoop geld uitgegeven. De film kostte zo'n 250 miljoen dollar (213 miljoen euro) om te maken. Daar komen dan nog licentievergoedingen bij, de exclusieve bonussen voor onder meer Daniel Craig en Rami Malek én de 50 miljoen dollar (42 miljoen euro) die MGM al uitgaf aan marketing. Bovendien maakte de filmstudio alle berekeningen met een wereldwijde box office van meer dan 1 miljard dollar (852 miljoen euro) in gedachten. Tot nog toe kon enkel ‘Skyfall’ uit 2012 dat bedrag opbrengen. ‘Spectre’, uit 2015, kon ‘slechts’ 880 miljoen dollar (750 miljoen euro) verzamelen.

Komt daar nog bij dat de makers van ‘No Time To Die' een peperdure lening zijn aangegaan om hun film te financieren. Elke maand dat de film in de schuif blijft liggen, moeten ze zo'n 1 miljoen dollar (850.000 euro) aan interesten betalen. De kans dat ze dat bedrag gaan recupereren als de film eindelijk in de zalen te zien is, is dan ook zo goed als onbestaande.

