“Bond 25 wordt aangepast omdat gadgets verouderd zijn"

Het 25e avontuur van James Bond werd vanwege de coronacrisis al meerdere malen uitgesteld. In eerste instantie zou de film eind 2019 in première gaan, nu staat de film gepland voor oktober 2021. En dat zorgt voor problemen. Grote bedrijven als Nokia, Omega en Adidas betalen namelijk flink wat geld om hun producten in de film te tonen. Dit gaat dan doorgaans om de allernieuwste modellen. Maar deze zijn inmiddels niet meer nieuw omdat de film zo vaak op de lange baan is geschoven. “De details over de gadgets worden altijd streng geheim gehouden”, vertelt een insider. “Maar iedereen weet dat James Bond altijd de nieuwste dingen bij zich heeft. Het probleem is dat sommige van die dingen gloednieuw waren toen de opnames begonnen. Maar tegen de tijd dat de film uitkomt, gaat het lijken of Daniel Craig en de rest van de cast iets met zich meedragen dat al eeuwen gedateerd is. Dat is natuurlijk niet het doel van deze deals. De grote technologiebedrijven willen dat de sterren helpen om de nieuwe producten te verkopen aan fans.” Het gaat volgens bronnen vooral om scènes met Q (Ben Whishaw), de man die 007 altijd de gadgets bezorgt die hem uit elke penibele situatie kunnen redden.