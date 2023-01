Blake Lively krijgt de hoofdrol in verfilming ‘It Ends With Us’ van Colleen Hoover (en daar is niet iedereen blij mee)

FILMBlake Lively (35) zal binnenkort te zien zijn naast Justin Baldoni (39) in de aankomende verfilming van ‘It Ends With Us’, de bestseller van Colleen Hoover (43). Maar niet iedereen is te spreken over die beslissing. De acteurs krijgen te maken met flink wat kritiek, aangezien het boek van Hoover de laatste maanden sterk onder vuur lag. Het verhaal zou huiselijk geweld romantiseren.

Colleen Hoover werd vorig jaar een fenomeen op ‘BookTok', de TikTok-community die de focus legt op literatuur. Jaren nadat ‘It Ends With Us’ voor het eerst werd gepubliceerd, kreeg het boek een tweede leven op het medium. Het boek volgt het liefdesverhaal van Lily, een hardwerkende vrouw, en Ryle, een ietwat arrogante knappe neurochirurg, die niet wil daten. Maar Lily is de uitzondering op de regel. Al kan ze zich niets anders dan afvragen wat hem in de eerste plaats zo gereserveerd heeft gemaakt. ‘It Ends With Us’ werd het bestverkochte boek van Hoover in 2022. Gezien de grote populariteit was het slechts een kwestie van tijd voordat het verhaal zijn weg naar het grote scherm zou vinden.

Maar niet iedereen is fan van het bekende boek. Zo wordt Hoover ervan beschuldigd de gewelddadige relatie tussen Lily en Ryle te romantiseren. Hoewel TikTok grotendeels verantwoordelijk is voor de populariteit van het boek, is het ook de plek waar veel boekenliefhebbers de auteur bekritiseren. “‘It Ends With Us’ zit vol van toxische mannelijkheid en geweld. Het is volledig toondoof”, klinkt het bij velen op het medium. En dat is exact de reden waarom de acteurs bekritiseerd worden voor het aannemen van de hoofdrol in de verfilming. Al moet vooral Blake Lively eraan geloven. Talloze Twittergebruikers laten zich uit over hun ongenoegen rond de casting.

Blake Lively heeft nog niet gereageerd op de massale kritiek. Maar het lijkt er alvast op dat de actrice wél trots is op haar nieuwe hoofdrol. Op Instagram deelde ze namelijk een mysterieuze foto van haar nieuwe haarkleur: bruin. Ze ruilde haar goudblonde lokken in voor het kapsel van Lily Bloom, in ‘It Ends With Us’.

Volledig scherm Blake Lively © Instagram

Afgelopen donderdag maakte Colleen Hoover de cast voor de aankomende film bekend in een emotionele Instagram-video. “Onze Lily wordt gespeeld door Blake Lively. Ze is mijn droom Lily”, vertelde de auteur. “Toen ik Justin Baldoni, die de film voor ‘It Ends With Us’ tevens regisseert, voor het eerst ontmoette, wist ik meteen dat hij Ryle zou worden.” Vlak na het nieuws stroomden verschillende haatberichten binnen. De auteur moest uiteindelijk de opmerkingen op haar video beperken. Wanneer de film te zien zal zijn, is nog niet geweten.

Bestverkochte romanschrijver

Van alle kritiek trekt Hoover zich niets aan. “Ik verwacht niet dat iedereen mijn boeken leuk zal vinden. Als iemand ze niet goed vindt, is dat niet mijn probleem”, verklaarde ze eerder in een interview met ‘Glamour’. “Dat is hun recht en dat respecteer ik. Ik leg mijn focus op de mensen die wel genieten van mijn boeken. En ik doe mijn uiterste best om die mensen gelukkig te maken.” Naast ‘It Ends With Us' verkregen ook haar andere boeken veel populariteit. In oktober 2022 bezette Hoover maar liefst zes van de top tien titels op de ‘Times Best Seller List’. Ze is momenteel de bestverkochte romanschrijver in de Verenigde Staten.

