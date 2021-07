‘Black Widow’ breekt box office-record met beste openingsweekend sinds de coronacrisis

Zo is ‘Black Widow’ in één keer de meest succesvolle film sinds het begin van de coronapandemie. Ongeveer 67 miljoen euro werd uitgegeven aan bioscooptickets in de Verenigde Staten, 66 miljoen in gebieden buiten de VS, en 51 miljoen aan opbrengsten kwam binnen via Disney+. De film is namelijk tegen een meerprijs ook online te bekijken. Het is ongezien dat een studio de streamingcijfers al meteen na het openingsweekend openbaar maakt, maar in dit geval zijn het pluimen waarmee Disney graag uitpakt. Het bewijst dat de Marvel-franchise ook na de pandemie nog even populair blijft. Ter vergelijking: de streamingcijfers van ‘Cruella’ of ‘Raya and the Last Dragon’ kregen we nog niet te zien, terwijl die al veel langer te bekijken zijn.