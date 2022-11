‘Black Panther’-vervolgfilm levert 330 miljoen op in eerste weekend

Film Schrijf­ster ‘Bridget Jones’ werkt aan vierde film

Nostalgie blijft werken, zo blijkt. En in het midden van een tijdperk waar heel wat filmklassiekers herleven, kan natuurlijk geen nieuwe ‘Bridget Jones’-film ontbreken. Schrijfster Helen Fieling heeft zonet een vierde film aangekondigd die gebaseerd zou zijn op het derde boek uit de reeks, genaamd ‘Mad About the Boy’. Fielding is ervan overtuigd dat de film er zal komen, al durft ze zich er nog niet officieel over uit te spreken.

