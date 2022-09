Bitse vetes, ontslagen en nu ook slechte kritieken: het liep helemaal fout op de set van Harry Styles’ nieuwe film

FILM Brendan Fraser maakt indruk met zijn comeback in ‘The Whale’: staande ovatie van acht minuten

Na meer dan tien jaar uit de schijnwerpers te zijn, is ‘The Mummy’-acteur Brendan Fraser (53) terug van weggeweest. Hij kreeg de hoofdrol in ‘The Whale’ te pakken, waar nu al Oscars voor lonken. Tijdens de première op het filmfestival van Venetië zondag maakte Fraser in elk geval al een enorme indruk. Het publiek gunde hem een staande ovatie van zo’n tien minuten. Klinkt als een geslaagde ‘Brendanaissance’.

5 september