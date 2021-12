Bioscopen reageren met dubbel gevoel op beslissingen overlegcomité: “Dit is een geluk bij een ongeluk”

FILMHet Overlegcomité kwam deze voormiddag samen om de coronamaatregelen op scherp te stellen. Ze beslisten onder meer dat bioscopen mogen openblijven, op voorwaarde dat er minder dan 200 personen in de zaal zitten. Een opluchting voor de kleinere zalen, die er gisteren nog van uitgingen dat ze moesten sluiten. “We zijn relatief blij met deze beslissing, want nu mag er tenminste nog iets.” Toch is er een punt waar ze hun twijfels bijhebben. “Jambon sprak over een anderhalve meter afstand in bioscopen. Indien die maatregel er effectief komt, kan amper 30% van de zaalcapaciteit gebruikt worden. Financieel heeft dat zware repercussies.”

Jean-Paul Langhoor-Beitia van FilmMatters Belgium is opgelucht met de beslissingen van het Overlegcomité. Hij spreekt van een “goeie compromis”. “We zijn relatief blij met deze beslissing, want nu mag er tenminste nog iets. Dit is een geluk bij een ongeluk. Gisteren dachten we nog dat ze de bioscopen opnieuw gingen sluiten, dus eigenlijk zijn we al bij al wel opgelucht.” Vooral voor kleinere bioscopen verandert er amper iets. Langhoor-Beitia snapt wel dat dit een harde beslissing is voor grotere ketens, zoals Kinepolis. “Daar zal de financiële impact een pak groter zijn.”

De woordvoerder wil benadrukken dat de bioscoop een veilige plek is. “Doordat we heel wat maatregelen zo strikt opvolgen, denk maar aan de CO2-meters, de mondmaskerplicht et cetera, is hier amper risico op corona.” De woordvoerder is dan ook niet bang dat mensen zich geremd zullen voelen om naar de bioscoop te komen. “Onze klanten weten ook hoe het zit en wat de maatregelen zijn. Ze zijn op zich al tevreden dat ze naar de film kunnen. En het is ook niet zo dat er drastische zaken veranderen door de nieuwe maatregelen.”

Jean-Paul Langhoor-Beitia

Ook Thierry Laermans, secretaris-generaal van de Federatie van Cinema’s van België, sluit zich aan bij de reactie van Jean-Paul Langhoor-Beitia. “We wisten dat er maatregelen op komst waren, dus we zijn niet verwonderd dat de bioscopen er opnieuw bijzitten. Maar we hadden schrik dat het erger ging zijn. Het is een opluchting dat we mogen openblijven.” Toch is er een punt waar Laermans zich zorgen over maakt. “Jambon sprak over een anderhalve meter afstand in bioscopen. Dat kan een heel harde impact hebben. Indien die maatregel er effectief komt, kan amper 30% van de zaalcapaciteit gebruikt worden. Financieel heeft dat zware repercussies.” Laermans wil nog niet panikeren en wacht momenteel nog het ministerieel besluit af. “Zonder concrete details wil ik nog geen uitspraken doen.”

Of die anderhalve meter afstand er nu komt of niet, de bioscopen zullen sowieso een deel van hun winst verliezen. “De eindejaarsvakantie is normaal onze meest succesvolle periode. Ik hoop daarom dat we steunmaatregelen krijgen van de minister. We zijn daar al langer vragende partij naar en nu begint de tijd echt te dringen.”

Thierry Laermans

Schuld van de niet-gevaccineerden?

Hans Bourlon van Studio 100 legt de schuld van de verstrengingen bij alle niet-gevaccineerden: “Dat zijn voor mij de daders”, vertelt Bourlon. “Het vaccin zou beter verplicht zijn, zoals polio bij kindjes” Laermans wil zich niet aansluiten bij de CEO van Studio 100. “Bourlon is een vertegenwoordiger, dus hij spreekt voor zichzelf”, aldus Laermans. “Ik wil geen schuldige aanduiden in deze coronapandemie. Wel vind ik dat iedereen zijn steentje moet bijdragen, alleen dan zullen we er komen. En de bioscopen hebben al een enorme steen bijgedragen, met alle maatregelen en meer dan vijftien maanden sluiting.”

