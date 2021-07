Bioscopen profiteren van regenbuien: “Capaciteit in zalen tot 75% benut”

“We zijn heel goed gestart”, zegt Stijn Vanspauwen van Kinepolis. Op 9 juni mochten de deuren van hun cinemacomplexen weer open. “Eerst op 30% van de normale capaciteit, sinds begin juli mochten we dat - mits de aparte toelating per gemeente - optrekken naar 70 en 75%. Dat gaat om zo’n 310 mensen per bioscoopzaal, waar er anders 400 mogen plaatsnemen.” De zalen zijn dus wel kleiner qua zitjes, maar goed bezet, zo zegt Vanspauwen. Hoeveel bezoekers ze dagelijks ontvangen bij Kinepolis kan hij nog niet kwijt. “Maar het is alleszins veel beter dan de heropening vorige zomer”, zegt hij. “Nu zijn al veel mensen gevaccineerd, dat geeft een veiliger gevoel om binnen te gaan zitten. Maar nu zitten we ook met een groot aanbod aan nieuwe films, wat vorig jaar niet het geval was.” Bij de kinderen scoren vooral de K3-film ‘Dans van de Farao’, ‘Croods 2' en ‘Pieter Konijn 2' heel goed, bij de jeugd horrorfilms als ‘The Conjuring 3'. “Vorige week zijn daar ook de blockbusters ‘Black Widow’ en ‘Fast & Furious 9’ aan toegevoegd en die lokken opnieuw vele mensen naar de zalen. Dat het slecht weer is, komt ons alleen maar ten goede momenteel. Enkel op de dagen waarop de Rode Duivels moesten spelen, zagen we een kleine daling in het bezoekersaantal.”