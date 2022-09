Bioscopen en filmvertoners zetten schouders onder campagne Open Cinema

Filmauto uit The Fast and the Furious wordt verkocht voor het goede doel: slechts 6.000 euro op de teller en een paar miljoen euro waard

Een autodealer uit München heeft een Japanse coupé met een rijke geschiedenis in de aanbieding. Het gaat om de Nissan GT-R van wijlen Paul Walker uit de filmreeks The Fast and the Furious, die later dit jaar geveild wordt.

