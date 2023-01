Biopic over Michael Jackson in de maak: “’Michael’ wordt onvergetelijk”

Film STREAMING­TIP. ‘If These Walls Could Sing’: daar zit muziek in

Al ruim negentig jaar zijn de ‘Abbey Road Studios’ een begrip in de muziekindustrie. Maar wat maakt deze Londense plek precies zo bijzonder? Mary McCartney - dochter van, jawel - poogt het voor Disney+ uit te zoeken in ‘If These Walls Could Sing’.

6 januari