“Binnen voor de rest van ons leven? Vergeet het maar”: zo gaat het 20 jaar later met Ginny, Loena en co

Wat ‘het gouden trio’ vandaag aan het doen is, weten we zo ongeveer wel: Daniël Radcliffe (Harry) rijgt de ene na de andere rol aan elkaar, met de tv-reeks ‘Miracle Workers' als meest recente wapenfeit. Emma Watson (Hermelien) scoorde een lucratieve deal met Disney en speelde prinses Belle in ‘Beauty And The Beast’, en was daarnaast ook te zien in het Oscargenomineerde ‘Little Women’. Tegenwoordig is ze vooral bezig als vrouwenrechtenactiviste in de politiek. Rupert Grint (Ron) zet zijn carrière even op een laag pitje, maar heeft wel een grote persoonlijke uitdaging op het programma staan: hij is vader geworden en focust zich voorlopig op zijn gezinsleven.