Bill Murray speelt mee in Marvelfilm: “Maar geen tweede keer”

In een Duits interview gaf Murray toe dat hij meewerkte aan de productie van een Marvelfilm. Hij zegde daarbij niet over welke franchise het ging, maar zijn antwoord bevatte alvast een grote hint: “Sommige mensen waren verbaasd dat ik voor een Marvelproject heb gekozen. Maar voor mij was het heel duidelijk: ik leerde regisseur Peyton Reed kennen, en vond hem erg leuk. Hij was grappig, bescheiden, alles wat je van een regisseur verlangt.”

Peyton blikte eerder al de eerste twee ‘Ant-Mans’ in, en zal ook de leiding van ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ voor zijn rekening nemen. Het is dus bijna zo goed als zeker dat Murray ook zal meespelen in de films over de superkleine superheld.