Bill Barberis, Ella Leyers en Ben Segers spreken de Vlaamse hoofdrollen in voor animatiefilm ‘DC Club van Super-Pets’

FilmOp 27 juli brengt Warner Bros. Pictures de avontuurlijke animatiefilm ‘DC Club van Superpets’ uit in de bioscoop. In de Vlaams gesproken versie horen we Ben Segers en Bill Barberis in de hoofdrollen. Ben Segers spreekt niet alleen een stem in, maar debuteert tevens als stemmenregisseur voor een animatiefilm.