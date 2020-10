Bibber en beef: dit zijn de 8 beste Halloweenfilms volgens Jan Verheyen

FilmOf je nu fan bent van horrorfilms en thrillers of niet, op Halloween moet er een beetje gegriezeld worden. Regisseur Jan Verheyen geeft alvast 8 kijktips die je gezien móet hebben, en je wordt waarschijnlijk niet eens om de haverklap onderbroken door miniatuurheksen en -spookjes die om snoep smeken. Is er toch nog één voordeel aan corona...

Als filmnerd par excellence heeft regisseur Jan Verheyen (57) een ongezonde kennis van B- tot Z-films. Die deelde hij al met de duizenden bezoekers van theaterspektakel 'De Nacht van de Wan-smaak' en kijkers van zijn cultprogramma's 'Film Night Special' en 'Cult Night'. Jans boek 'Alle remmen los', over de 'foute' films van de jaren 70, ligt nu in de winkel.

"Ook al is Halloween een geïmporteerde feestdag, ik vind het een plezante. Al van toen ik kind was en in al die Amerikaanse films die versierde huizen zag, de gloeiende pompoenen en de trick or treaters. Mijn dochter kijkt er altijd erg naar uit: samen met vriendinnen trekt ze van deur tot deur, verkleed als een bende griezels. Dit jaar zou ze gaan als booswicht Negan uit 'The Walking Dead', inclusief honkbalknuppel Lucille. Maar ook voor de Halloweenpret steekt corona nu een stokje. Gelukkig kunnen we ons dit weekend nog altijd amuseren met goede griezel- en horrorfilms, een genre waar ik een grote fan van ben. Het confronteert je met je eigen angsten, én het durft al eens buiten de lijntjes te kleuren. Naar een griezelfilm kijken heeft iets weg van een pretparkrit: je zit anderhalf uur lang op een rollercoaster of in het spookhuis op de kermis. Je wéét dat je gaat verschieten en gillen, maar dat is net de attractie. De meeste mensen vinden het nu eenmaal prettig af en toe de stuipen op het lijf gejaagd te worden."

Vlaamse zombiefilm

"Mijn eigen griezelfilm regisseren is er nooit van gekomen. Het genre lijkt in het Nederlands ook niet aan te slaan. Jammer, want 'Yummy' - de eerste Vlaamse zombiefilm die eind vorig jaar uitkwam - was echt goed. Maar er kwam geen kat kijken. Ooit waren er effectief plannen voor een eigen zombiefilm. 'Woensdag gehaktdag' zou zich afspelen op de Waddeneilanden, waar een zombieplaag uitbreekt tussen kamperende Vlamingen en Nederlanders. Was ongetwijfeld leuk geweest, maar de financiering raakte niet rond."

Volledig scherm Jan Verheyen © Kristof Ghyselinck

"In het horror -en thrillergenre zwalpt helaas een boel rommel rond, maar ook veel films 'met vlees aan': slim maar toegankelijk, zoals 'The Shining' of 'Rogue'. Bij de streamers ontdek ik geregeld verborgen pareltjes. 'Calibre' bijvoorbeeld, een kleine, bij ons onbekende film over twee vrienden op jachtweekend in een desolaat stukje Schotse highlands. Na een avond pintelieren gebeurt er een ongeluk met verstrekkende gevolgen. Ik mag niet te veel verklappen, maar op zeker moment komen die gasten in the middle of nowhere met twee lijken te zitten. Wat doe je dan? Een briljante premisse, want je kunt je zo in hen verplaatsen. Ook het vervolg is sterk: je zit tot de laatste minuut op het puntje van je stoel."

"Nog een cinematip voor dit Halloweenweekend is het superspannende 'Antebellum' met zangeres Janelle Monáe. Controversieel ook, omdat hij de Amerikaanse slavernij gebruikt als setting voor horror. Jump scares zitten er niet in, slimme twists des te meer. En Monáe is geweldig."

Calibre

Psychologische horror in de Schotse highlands, waar een jachtweekend voor twee oude schoolvrienden helemaal fout loopt.

Te bekijken op Netflix

The Fly

Wetenschapper Jeff Goldblum wordt een vlieg na een mislukt experiment. Geena Davis blijft hem desondanks graag zien in deze geloofwaardige en aangrijpende horrornachtmerrie annex love story van David Cronenberg.

Zaterdag 31/10 om 22.25 uur op VTM

Monster Party

Drie vrienden klussen bij als obers in chique villa's om er later in te breken. Tot ze in een landhuis belanden vol sadistische moordenaars. Tongue in cheeck én goor: de perfecte mix voor je Halloweenavond.

Te bekijken via Proximus Pickx

Yummy

Horrorfun op z'n Vlaams, met Maaike Neuville die in Oost-Europa wordt belaagd door een hoop hongerige zombies.

Te bekijken via STREAMZ

The haunting of Hill House

Stijlvolle, vaak doodenge serie die over zoveel meer gaat dan alleen het spookhuis uit de titel. Indrukwekkende cast ook, met onder anderen Henry 'E.T.' Thomas en

de Nederlander Michiel Huisman uit 'Game of Thrones'.

Te bekijken op Netflix

The Shining

Nog altijd even spooky als veertig jaar geleden, deze horrorklassieker van Stanley Kubrick met Jack Nicholson.

Te bekijken via Netflix, Proximus Pickx of Amazon Prime

Rogue

Een reuzenkrokodil heeft het op een groepje toeristen gemunt in de Australische outback. Straffe film met prima acteurs in het 'man versus nature'-subgenre.

Te vinden op Netflix

A quiet place

Inventieve horrorthriller waarin blinde monsters met een haarscherp gehoor de aarde teisteren. Wie geluid maakt, is de klos. Ook als kijker durf je geen kik meer te geven.

Te bekijken via Netflix of Proximus Pickx