Beter dan ‘Frozen’: ‘Super Mario Bros. Movie’ is tweede beste animatiefilm ooit

FILM‘The Super Mario Bros. Movie’ heeft geschiedenis geschreven. De animatiefilm over het bekende Nintendo-personage Mario bracht tot nu toe wereldwijd al meer dan 1,3 miljard dollar aan de box office op. De prent is daarmee de tweede beste animatiefilm ooit en doet het zelfs beter dan ‘Frozen’ (1,28 miljard dollar).

‘The Super Mario Bros. Movie’, die sinds vijf april te bewonderen is, scoort wereldwijd. In zijn eerste dagen na release bracht de razendpopulaire prent al meer dan 377 miljoen dollar (306,50 euro) op. Dat markeerde toen al de beste opening van een animatiefilm aller tijden. En dat succes ging alleen maar in stijgende lijn. Sinds afgelopen weekend is de prent officieel de tweede beste animatiefilm ooit gemaakt. Fans zijn dolenthousiast over de knotsgekke avonturen van de Italiaanse loodgieter Mario en zijn jonge broer Luigi. Enkel de koninklijke zusjes Anna en Elsa doen het nog beter met ‘Frozen II’. Die film staat op de felbegeerde eerste plaats met een opbrengst van maar liefst 1,45 miljard dollar.

Grote verrassing

Dat ‘The Super Mario Bros. Movie’ onmiddellijk een schot in de roos was, komt voor velen als een grote verrassing. In 1993 kwamen de populaire Nintendo-personages namelijk voor het eerst tot leven in een film. De verfilming werd destijds slecht onthaald en zorgde zelfs voor heel wat ophef. Zo werd de prent “de slechtste film ooit” genoemd door verschillende critici. Maar de nieuwe samenwerking met Nintendo, Illumination Entertainment (bekend van de ‘Minions’-films) en Universal Pictures blijkt echter een match made in heaven. ‘Super Mario’-fans noemen de film “een emotionele verfilming van hun favoriete game”.

En dat is niet gelogen. De prent sluit goed aan bij de gelijknamige game. Zo zijn de decors - denk maar aan de bekende racebaan Rainbow Road - en de bekende personages in de film terug te vinden in de originele game. In ‘The Super Mario Bros. Movie’ gaat Donkey Kong de strijd aan met Mario in een arena. En ook Luigi is in gevaar: hij wordt gegijzeld door de slechterik Bowser.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm © Photo News

Dat acteur Chris Pratt (43) de stem van Mario heeft ingesproken, deed na de release van de trailer heel wat stof opwaaien. Eerst en vooral omdat de acteur niet Italiaans is en ten tweede omdat hij ook geen goed Italiaans accent heeft. Maar uiteindelijk wist hij de fans toch te overtuigen. En dat wordt bevestigd door de uitstekende kijkcijfers.

Ook illegale views

Helaas zorgt dat succes ook voor piraterij. Zo werd de volledige film vorige week namelijk op Twitter gelekt. In de tijdspanne dat ‘The Super Mario Bros. Movie’ online stond, bekeken zo’n negen miljoen mensen de beelden. Volgens ‘Unilad’ is dit bovendien niet de eerste prent die zo wordt gedeeld. Een van de accounts die ‘The Super Mario Bros. Movie’ had gedeeld, bezondigde zich daar met ‘Avatar: The Way Of Water’ al eerder aan.

KIJK. Trailer van ‘Super Mario Bros. Movie’

LEES OOK: