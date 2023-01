Beste vriend van Marieke Vervoort over nieuwe docu over haar leven: “Haar doel is bereikt”

Film “We hadden een deal!”: nieuwe spannende trailer ‘Ant-Man and The Wasp: Quantuma­nia’ gelost

Fans van ‘Ant-Man’ opgelet! Vanaf 15 februari zijn acteur Paul Rudd (53) en actrice Evangeline Lilly (43) helemaal terug als Ant-Man en de Wasp in een nieuw bloedstollend avontuur: ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Ook Michael Douglas (78) en Michelle Pfeiffer (64) keren als vanouds terug. Er duikt wel één nieuw gezicht op: Kathryn Newton (25) vertolkt, de intussen iets oudere, Cassie Lang. Vanwege een ‘incident’ belanden ze plots met z’n allen in de Quantum Realm. Ant-Man loopt al snel een mysterieus figuur tegen het lijf. “Ik ben de man die jou kan geven wat je het liefste wil: tijd.” Maar is hij wel te vertrouwen? “Het maakt me niet uit wie hij is, want ik heb al zoveel verloren. Hij kan ons een tweede kans geven.”

11 januari