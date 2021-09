Benoît Poelvoorde speelt hoofdrol in Belgische film geïnspireerd op de zaak Dutroux

Poelvoorde, de acteur uit Namen, speelt vooral in komische films, maar nu waagt hij zich aan een triest verhaal dat geïnspireerd is op de affaire-Dutroux. De film gaat over een onderzoek onder leiding van Paul Charlier, een nieuweling bij de politie. Hij is geobsedeerd door een zaak over een beroemde pedofiel. Benoît Poelvoorde zal een van de hoofdrollen in de film spelen. In wiens huid hij precies kruipt, is nog niet geweten.