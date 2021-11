Benedict Cumberbatch liep nicotinevergiftiging op door filmrol

In een interview met Esquire zei Cumberbatch dat hij voor zijn rol als Phil Burbank heel veel zelfgerolde sigaretten moest roken: “Filterloze sigaretten, gewoon take na take na take... Als je veel moet roken, is dat echt verschrikkelijk, en daarvan kreeg ik die nicotinevergiftiging.” Nicotinevergiftiging ontstaat door overmatige blootstelling aan nicotine, en kan onder meer misselijkheid, braken, verhoogde hartslag, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid veroorzaken. In ernstige gevallen kan het leiden tot ademhalingsproblemen of een hartstilstand. Cumberbatch zei ook dat hij moest leren hoe hij sigaretten met één hand moest rollen, zoals in het script staat.