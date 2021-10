Ben Segers speelt mee in Amerikaanse reeks van Bond-regisseur

‘Master Of The Air’ is een WOII-productie waar onder meer Steven Spielberg en Tom Hanks achter zitten. Ze ligt in het verlengde van ‘Band of Brothers' en ‘The Pacific’. Segers kruipt in de huid van een Vlaamse verzetsstrijder. “Alles draait rond de missies van Amerikaanse piloten die ver achter de Duitse linies bombardementen uitvoeren”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.” Voor de serie bouwde Apple een speciale studio gevuld met cockpits en vliegtuiginterieurs.”

Segers zal in een tweetal afleveringen te zien zijn. Hoewel het verhaal zich deels afspeelt in Vlaanderen, gingen de opnames door op het platteland van Londen. Cary Joji Fukunaga is de regisseur van de serie. Hij wilde heel graag met Segers samenwerken. “Het leuke is wel dat Fukunaga er nogal op gebrand was mij aan boord te krijgen. Eind vorig jaar hadden ze mij al een gevraagd, maar toen had ik bedankt. Daarna hebben ze me opnieuw gecontacteerd en ik zei dan maar ja, ervan uitgaande dat dit lotje-trek zou worden. En kijk, mijn auditie was amper afgelopen of Fukunaga hing al aan de lijn.”