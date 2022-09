Belgische regisseur Lukas Dhont getipt als Oscarkandidaat

FILM Waarom Marvel de overleden Chadwick Boseman niet verving in ‘Black Panther’: “Het voelde te vroeg”

Een iconische rol voor een iconische acteur. Chadwick Boseman raakte wereldberoemd door zijn rol als Black Panther himself, maar liet helaas het leven in 2020. Het vervolg op de kaskraker zal dus zonder hem verschijnen, al wordt zijn rol niet ingevuld door een andere acteur. Voor het eerst sinds de dood van Boseman sprak Marvelbaas Kevin Feige (49) zich uit over de reden waarom ze geen recasting hielden. “De wereld verwerkt nog steeds de dood van Chad. En dat heeft de regisseur in het verhaal gestopt.”

27 september