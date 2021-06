Belgische Lyne Renée opnieuw te zien in Guy Ritchie-film: “Met Guy samenwerken is een enorme rollercoaster”

FilmDe opnames voor ‘The Gentlemen’ waren nog maar net ingeblikt of Lyne Renée (42) stond alweer op de filmset van Guy Ritchie (52). In een interview met onze Hollywoodreporter legt de Britse regisseur uit waarom hij de West-Vlaamse actrice ook voor zijn nieuwste film ‘Cash Truck’ liet terugkomen: “Lyne is een héél sympathieke dame, dus voor mij was het vanzelfsprekend dat ik haar er opnieuw bij wilde hebben.”

Renée kruipt in ‘Cash Truck’ in de huid van Kirsty, een vernuftige dame die ervoor moet zorgen dat Patrick Hargreaves, het personage van Jason Statham, zich een nieuwe identiteit kan aanmeten. Ze is meteen ook één van de weinige actrices die dialogen heeft in de film. Dat Ritchie haar een tweede prent aanbood, was volgens de filmmaker a ‘no brainer’. “Ik had bij onze eerste samenwerking een heel goede ervaring met haar, dus ik vond het vanzelfsprekend dat ik haar er nu ook weer graag bij wilde hebben”, vertelt Ritchie via Zoom. “Lyne is bovendien een heel toffe vrouw, en dat is uiteraard mooi meegenomen. Wanneer ik acteurs voor mijn films uitkies, hou ik er altijd rekening mee hoe graag ik hen heb en hoe gemakkelijk ze zijn om mee samen te werken.”

En of de ‘liefde’ wederzijds is, want ook Renée was vorig jaar vol lof over de regisseur. Zo vertelde ze in een gesprek met onze reporter dat de lat bijzonder hoog ligt op zo’n Guy Ritchie-set. Zo veranderde hij tijdens de opnames van ‘The Gentlemen’ meermaals op het laatste nippertje het script, waardoor de actrice halsoverkop haar nieuwe teksten moest instuderen: “Met Guy samenwerken is zo’n rollercoaster. Dan heb je alles voorbereid en dan moet je met dezelfde snelheid ook alles kunnen weggooien omdat de hele scène herschreven is. Ik had soms maar tien of vijftien minuten de tijd om mijn nieuwe tekst in te studeren. Je bent op zo’n hoog niveau aan het werken en aan zo’n hoge snelheid… ja, dat is gewoon ongelooflijk om mee te maken.”

Appreciatie

Lang moest ze niet nadenken toen Ritchie met zijn volgende project kwam aandraven: “Wanneer je nog eens met hem mag samenwerken, dan denk je van: ‘Alright!’ Je komt op een punt te staan in je carrière waar mensen je appreciëren voor wat je doet en hoe je je gedraagt op zo’n set. Ik vond het een hele eer want het blijkt dat Guy wel graag met mij samenwerkt en het ook goed vindt wat ik op de set kom brengen. Het is fijn dat je zulke stappen kan zetten in je carrière en dat je in een bepaalde wereld kunt gaan beginnen circuleren. Ik voel dan ook dat ik in mijn opzet aan het slagen ben.”

In ‘The Gentlemen’ stond de Vlaamse tegenover Jeremy Strong, Matthew McConaughey en Michelle Dockery, en ook in ‘Cash Truck’ was het met aangenaam vertoeven tussen de crème de la crème van Hollywood: “Jason Statham is een schat van een mens. We hebben niet veel small talk gedaan omdat we aan het werk waren, maar hij was wel altijd super lief. En Guy Ritchie ook: die gaat en staat als een bulldozer op de set, maar ‘Guy is a really nice guy!’ (lacht)

Gossip Girl

‘Cash Truck’ draait sinds deze week in de Belgische bioscoopzalen. Renée is binnenkort ook in de langverwachte reboot van ‘Gossip Girl’ te zien. Daarin speelt ze Helena Bergman: een voormalig topmodel, koelbloedige steenrijke zakenvrouw en de mama van Otto ‘Obie’ Bergmann.

