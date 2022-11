Belgische films scoren in Vlaamse Kinepolis-bioscopen: goed voor 60% van totale ticketverkoop

Film Jonas Vermeulen knalt als Zillion-baas Frank Verstrae­ten: “Ik heb zelfs moeten leren duiken om een dag onderwater­scè­nes te draaien”

Tien jaar onder de radar in het theater, maar vanaf vandaag kent iedereen z’n naam. Jonas Vermeulen (32): klein van gestalte, groots van acteren. “Die karakterstudie van Frank Verstraeten was een droom. De ene dag stond ik te feesten, de andere dag sloegen ze mij in elkaar”, vertelt de acteur over de ‘Zillion’ - vanaf nu in de bioscoop. Eerder was Vermeulen, zoon van De Nieuwe Snaar-zanger Geert Vermeulen, al te zien met bijrollen in tv-reeksen als ‘Studio Tarara’ en ‘In Vlaamse velden’. “Hopelijk opent deze rol deuren.”

27 oktober