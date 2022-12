Belgische films ‘Het smelt’ en ‘De acht bergen’ in première op het Amerikaanse Sundance Film Festival

Het Sundance Film Festival is één van de belangrijkste onafhankelijke filmfestivals van de Verenigde Staten en gaat telkens eind januari door in Salt Lake City, Utah. ‘Het smelt’ maakt er samen met elf andere internationale films kans op de prijzen in de World Cinema Dramatic-competitie. “In competitie zitten op Sundance is een fantastisch cadeau voor het vele werk dat iedereen in deze film gestoken heeft. Om vlak na de afwerking van de film meteen zo’n uitnodiging te krijgen en dan nog overzee, dat is een droomscenario”, aldus Veerle Baetens.

‘De acht bergen’ krijgt op Sundance dan weer zijn Noord-Amerikaanse première in de Spotlight-sectie, waar de beste films die ook al op andere internationale filmfestivals te zien waren, worden vertoond. “Wat zijn we blij om te kunnen keren naar Sundance, toch wel het meest prestigieuze Amerikaanse festival voor independent film”, klinkt het in een eerste reactie bij Felix van Groeningen. “We kijken er enorm naar uit om de film aan het Amerikaanse publiek te kunnen voorstellen, in afwachting van de Amerikaanse release in april 2023.” Het is bovendien van 2016 geleden dat er nog een Vlaamse film in competitie werd vertoond op het Amerikaanse festival. Toen was de eer weggelegd voor ‘Belgica’, wederom een project van Felix van Groeningen