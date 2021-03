Belgische Emilie Dequenne wint César voor beste vrouwelijke bijrol

Film Zo beslist Disney welke films ‘aanstoot­ge­vend’ zijn

5 maart Met de opkomst van de ‘Black Lives Matter’-beweging steeg ook de nood om kritischer naar ons filmische verleden te kijken. Kunnen films als ‘Gone with the Wind’ of Disney-klassiekers als ‘Peter Pan’ eigenlijk nog wel door de beugel? Filmstudio’s zitten met de handen in het haar over hoe ze met die problematische content om moeten gaan. Disney heeft alvast een manier bedacht, klinkt het in The Hollywood Reporter.