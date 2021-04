Belgische coproductie en films met Belgen maken kans op Oscar

FilmCaviar kan deze nacht als eerste Belgische productiehuis een Oscar voor de beste film in de wacht slepen met de film ‘Sound of Metal’. En ook twee films met Belgische acteurs, Koen De Bouw en Johan Heldenbergh, zijn genomineerd voor een Oscar.

De Belgische coproductie ‘Sound of Metal’ van het Belgische productiehuis van producer Bert Hamelinck, is genomineerd voor zes Oscars: die voor origineel scenario, acteur in bijrol, geluid, film editing, acteur in hoofdrol en beste film. De film is het debuutwerk van regisseur Darius Marder en vertelt het verhaal van ex-verslaafde noise metal drummer Ruben (Riz Ahmed) die onverwacht zijn gehoor verliest terwijl hij samen met vriendin Lou (Olivia Cooke) op tournee is. De productie, die te zien is op Amazon Prime, won eerder deze maand ook al twee BAFTA’s, die voor beste geluid en beste montage.

'The Man Who Sold His Skin' - Koen De Bouw

Koen De Bouw en Johan Heldenbergh

Ook twee andere films met een Belgisch tintje maken kans op een Academy Award. Het Tunesische ‘The Man Who Sold His Skin’ vertelt het verhaal van Sam Ali, een Syrische man die vanwege de oorlog naar Libanon gevlucht is. Hij wil graag doorreizen naar z’n vriendin, maar die zit in Parijs. Om die reis te kunnen ondernemen, laat hij het Schengenvisa op z’n rug tatoeëren door een kunstenaar, gespeeld door Koen De Bouw. Ook Monica Bellucci speelt een rol in de film.

Johan Heldenbergh speelt dan weer een bijrol in ‘Quo vadis, Aida’, een film over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7.000 moslimjongens en -mannen het leven. Heldenbergh vertolkt commandant Thom Karremans.

Beide films maken kans op het beeldje voor beste internationale film, al verwachten kenners dat ‘Another Round’ met Mads Mikkelsen de prijs in de wacht zal slepen. De film won eerder deze maand de BAFTA voor beste niet-Engelstalige film, de Golden Globe in die categorie - en de Golden Globes worden gezien als een goede graadmeter voor de Oscars - ging naar ‘Minari’, ook genomineerd voor een Oscar.

'Quo Vadis, Aida?' - Johan Heldenbergh

‘Nomadland’

De meeste nominaties zijn er dit jaar voor ‘Mank’ van David Fincher, een zwart-witfilm die de gouden eeuw in Hollywood belicht. De film is onder meer genomineerd voor beste film, beste regisseur, beste cinematografie, beste acteur met hoofdrolspeler Gary Oldman en beste vrouwelijke bijrol met Amanda Seyfried. Daarnaast is de film ook genomineerd voor enkele technische categorieën.

Verwacht wordt echter dat ‘Nomadland’ verschillende ‘grote’ Oscars zal binnenhalen, zoals die voor de beste film, de beste actrice en de beste regisseur. De film volgt een ontslagen weduwe, gespeeld door Frances McDormand, die met een camper door het westen van de Verenigde Staten trekt. ‘Nomadland’ viel eerder al in de prijzen tijdens het internationale filmfestival van Toronto, de Gouden Leeuw tijdens het filmfestival van Venetië en won verschillende Golden Globes en BAFTA’s. Regisseur Chloé Zhao won in maart als tweede vrouw ooit de Golden Globe voor beste regisseur en kan zondag op dezelfde manier geschiedenis schrijven: enkel Kathryn Bigelow won eerder al als vrouw een Oscar voor de beste regisseur.

Chloe Zhao

Unicum

Voor de eerste keer in de 93 jarige geschiedenis van de Oscars van zijn er trouwens twee vrouwen genomineerd in die categorie: Zhao en Emerald Fennell, voor de film ‘Promising Young Woman’. Zhao is ook de eerste niet-blanke vrouw die genomineerd is als beste regisseur.

De uitreiking van de Oscars werd door de coronacrisis uitgesteld van eind februari tot eind april. De ceremonie begint maandagochtend om 02.00 uur Belgische tijd en vindt plaats in zowel het Dolby Theatre in Hollywood als het Union Station in Los Angeles, met een beperkt publiek. Bij ons is de uitreiking te volgen via Telenet Play More. Net als vorig jaar is er geen host voor de Oscars. Wel kondigde de Academy een reeks presentatoren aan, onder wie Halle Berry, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Joacquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon en Renée Zellweger.

