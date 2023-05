Belgisch-Franse film wint prijs voor ‘creatieve durf’ op filmfestival van Cannes

Film “Tijdens de opnames ontsnapte Sylvester Stallone aan de dood”: 40 jaar geleden verscheen de eerste ‘Ram­bo’-film

“Stoere dommekracht.” Zo omschrijft Van Dale een rambo. ‘First Blood’, de eerste van vijf ‘Rambo’-films met Sylvester Stallone (76), was nochtans een maatschappijkritische prent. In de loop der jaren groeide John Rambo echter uit tot een hersenloze actieheld, mede met dank aan acteur Sylvester Stallone. Een verhaal van gebroken ribben, ontelbare doden en een schrijver die niet meer geassocieerd wil worden met zijn creatie. “Stallone was slechtst de elfde keuze voor de rol.”