Bekijk in primeur de trailer van nieuwe Vlaamse familiefilm ‘De Gebroeders Schimm’

Last van spoken, klopgeesten of paranormale pest? ‘De Gebroeders Schimm’ helpen je uit de nood. Waar monsters op de loer liggen, komen deze professionele spokenjagers in actie. Ze vangen alle griezels en sluiten ze voorgoed op, in de kast, kelder, of onder het bed. Tot ze dankzij het eigenzinnige meisje Lilith een nieuw bovennatuurlijk verschijnsel op het spoor komen. Samen met Lilith en haar vrienden gaan de Gebroeders Schimm het gevaarlijkste monster uit hun hele loopbaan te lijf, het monster dat zich in ieder van ons schuilhoudt.

‘De Gebroeders Schimm’ zelf worden gespeeld door twee echte broers, meteen ook de scenaristen en makers van de film: Michael en Andrew Van Ostade. Andrew Van Ostade was recent te zien als acteur in de series ‘F*** you very very much’, ‘De 16', en binnenkort in de film ‘Zillion’. Michael Van Ostade maakte de bekroonde kortfilms ‘Danse Macabre’, ‘Nigredo’ en de science fiction musical ‘Songs From The Outside’.