Bekijk hier het eerste beeld van Tom Hanks als Gepetto in de nieuwe ‘Pinokkio’-film van Disney

Disney heeft intussen het allereerste beeld van Hanks in zijn Gepetto-kostuum vrijgegeven. We krijgen in één keer ook de look van de Pinokkio-pop te zien. In de originele tekenfilm is Gepetto een oude man die graag een kind wil, maar in plaats daarvan een houten marionet in elkaar knutselt. Dankzij de diensten van de Goede Fee komt die tot leven, waarna Gepetto als de vader van Pinokkio door het leven gaat.