Bekijk hier de trailer van ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’: eerste Aziatische superheld van Marvel

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ is gebaseerd op Shang-Chi, een personage uit de Marvel Comics. Hij is een martial artist, die door de terreurorganisatie The Ten Rings opgeleid werd tot huurmoordenaar, maar ontsnapt om een normaal leven te gaan leiden in San Francisco. Shang-Chi wordt gespeeld door de Canadese acteur Simu Lio (‘Kim’s Convenience’). Ook Awkwafina (‘Crazy Rich Asians’), Tony Leung (‘Lust, Caution’) en Michelle Yeoh (‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’) hebben een belangrijke rol in de film.