Bekijk hier de trailer van ‘Meskina’ met Vincent Banić

“Het is een ongelofelijke leuke komedie die zowel mensen met onze roots als een breed publiek zal kunnen bekoren”, aldus Adil en Bilal. “Het is een eer om als producent deel uit te maken van de debuutfilm van Daria Bukvić. We zijn al een aantal jaren aan het werken met NewBe om op die manier Vlaamse en Nederlandse films met elkaar te connecteren, zoals we ook met ‘Patser’ gedaan hebben. Dit is de eerste film die Los Morros produceert met een andere regisseur als kapitein. In de toekomst hopen we nog meer debuutfilms te produceren van auteurs met een persoonlijke visie zoals Daria.”