Bekijk het eerste beeld van Ryan Gosling als Ken in de nieuwe ‘Barbie’-film

Het regent reacties op de eerste foto van Ryan Gosling als het iconische speelgoedpersonage Ken. Hij zal binnenkort te zien zijn naast actrice Margot Robbie, die de hoofdrol van Barbie op zich neemt. De meningen zijn verdeeld. Sommigen op sociale media zijn fan van zijn sexy look, anderen vragen zich nog steeds af waar die ‘Barie’-film nu over zal gaan, gezien er over de plot nog maar erg weinig bekend is.

De opnames voor ‘Barbie’ begonnen eerder dit jaar in Londen. De pop is trouwens maar een van de vele projecten van Mattel die in een film worden gegoten. Ook over ‘magic 8 ball’, ‘Hot Wheels’, ‘Masters of the Universe’, ‘Polly Pocket’, ‘Rock ‘Em Sock ‘Em Robots’, ‘Chatty Cathy’ en ‘Betsy Wetsy’ zouden films in de maak zijn.