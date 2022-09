Bekijk de eerste trailer van ‘Hot Take’: de film over het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard

Mark Hapka, vooral bekend van de soap ‘Days of Our Lives’, speelt Depp. De rol van Heard wordt vertolkt door de vrij onbekende actrice Megan Davis. Grace and Frankie-schrijver Sarah Lohman regisseert ‘Hot Take: The Depp/Heard Trial’.

Het proces van de acteur en actrice trok eerder dit jaar veel media-aandacht. De livestream van de rechtszaak in Virginia werd door miljoenen mensen gevolgd. Depp had zijn ex aangeklaagd wegens smaad. Dat deed hij naar aanleiding van een opiniestuk dat de actrice in 2018 schreef voor ‘The Washington Post’. Daarin schrijft Heard over huiselijk geweld dat ze zou hebben meegemaakt. Ze noemt geen naam, maar volgens de acteur is het duidelijk dat Heard het over hem heeft. De actrice heeft haar ex namelijk vaker beschuldigd van mishandeling, iets wat hij ontkent. Depp won de zaak in juni, waarop besloten werd dat Heard hem miljoenen aan schadevergoeding moet betalen.

De film is vanaf 30 september te zien op Tubi. Het is niet bekend of en wanneer de film ook in ons land te zien zal zijn.

Volledig scherm Hot Take © Tubi/Getty