Beertje Paddington krijgt derde film

Film Brad Pitt en Sandra Bullock binnenkort voor het eerst samen te zien in Japanse actiefilm

10 februari Het lijkt haast ondenkbaar dat twee van de grootste Hollywoodsterren nooit eerder samen op de set stonden, maar het is wel degelijk waar. Binnenkort gaan Sandra Bullock (56) en Brad Pitt (57) voor het eerst acteren in dezelfde film. En wat voor één. ‘Bullet Train’ is gebaseerd op het Japanse boek ‘Maria Beetle’, geschreven door Kotaro Isaka. Het verhaal gaat over huurmoordenaars die de strijd met elkaar aangaan op een trein in Tokio.