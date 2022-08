‘Batgirl’-actrice Ivory Aquino smeekt topman Warner Bros. om film toch uit te brengen

Met haar open brief reageert Ivory Aquino op berichtgeving van ‘The Hollywood Reporter' dat Warner Bros. ‘begrafenisscreenings’ gaat houden van de geschrapte film ‘Batgirl’. Enkele insiders, zoals crewleden en acteurs, zouden de film daarbij alsnog kunnen bekijken, maar daarna zal de prent wellicht voorgoed verdwijnen in een fysiek of digitaal archief. Al beweren verschillende bronnen dat de filmstudio plannen heeft om al het materiaal te vernietigen. Zo willen ze aan de IRS (de Amerikaanse belastingdienst) aantonen dat ‘Batgirl’ in de toekomst geen inkomsten zal opleveren.

Aquino vraagt in haar open brief om die maatregel te herbekijken. “Hoezeer ik ook geprobeerd heb om de afgelopen dagen sterk te blijven, moest ik huilen van verdriet. Vandaag had ik weer zo’n nacht. Hoezeer ‘Batgirl’ ook bestempeld is als een ‘woke’ film, dat is gewoon zo gegroeid omdat het scenario de wereld waarin we leven weerspiegelt. Voor mij gaat het om een verhaal over een vader en zijn dochter. En dat raakt me, want mijn vader is een jaar geleden overleden, vlak voor ik deze rol kreeg. Ik hoopte dat het een gevoelige snaar zou raken bij andere kinderen over de hele wereld - volwassen en niet zo volwassen - die hun vaders erg hoogachten en die ‘Batgirl’ kunnen zien als het verhaal van die bijzondere band.”

Radertjes

De actrice beschrijft hoe ze het moeilijk vond om met iemand te praten over de situatie. “Niemand, buiten zij die betrokken zijn bij de film, kan écht begrijpen hoe we ons voelen. Maar ik heb het gevoel dat wanneer ik erover praat met mijn mede-acteurs, het voelt alsof ik zout in de open wonde strooi.” Toch heeft ze haar hart kunnen luchten bij een vriend, klink het. Die zou het hoofd van een bedrijf - in dit geval Zaslav - omschreven hebben als één groot radertje, bovenop steeds kleiner wordende radertjes. “Een kleine beweging door dat grote radertje kan misschien klein lijken, maar voor die kleine radertjes onderaan kunnen ze vertienvoudigd worden en kunnen de gevolgen seismisch zijn.” Ze vraagt dan ook dat Zaslav “de kleine radertjes niet bekijkt als simpelweg onderdelen waarvan het lot bepaald wordt door vergelijkingen die winst opleveren”. “We zijn mensen en artiesten die - als we de kans krijgen - de vergelijking kunnen overtreffen en de winst exponentieel kunnen vermenigvuldigen.” Volgens Aquino hebben cast en crew de afgelopen dagen veel steun gekregen en zou zich dat ook kunnen vertalen in opbrengst. “Denk er alsjeblieft over na om ‘Batgirl’ toch uit te brengen”, besluit ze.

Zowel Aquino als haar personage Yeoh zijn transgender, en het was de eerste keer dat een live-actionfilm van DC een openlijk trans personage zou bevatten. Aquino is bekend van haar werk in de miniserie ‘When We Rise’ uit 2017 waarin ze transrechtenactiviste Cecilia Chung portretteerde.

