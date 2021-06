Basketbalsterren Ann Wauters en Jean-Marc Mwema worden stemacteurs voor ‘Space Jam: Een Nieuw Begin’

In de live action/animatiefilm zitten Lebron James en zijn zoon vast in een digitale wereld. Om hen hieruit te halen krijgt Lebron hulp van de Looney Tunes. Ze moeten het opnemen tegen de ijzersterke Goon Squad in een basketbalwedstijd. De Goon squad is samengesteld uit ongekend sterke profspelers.

Ook voor de stemmencast werd gezocht naar enkele profs. En gevonden, want Ann Wauters (kapitein van de Belgian Cats) en Jean-Marc Mwema (speelt bij Oostende en de Belgian Lions) nemen een rol voor hun rekening. “Het is altijd mijn droom geweest om een stem in te spreken in een animatiefilm. ‘Space Jam’ is dan ook de ultieme film gezien de link met basketbal”, aldus Jean-Marc Mwema. Ann Wauters ontdekte tijdens het proces dat ze dezelfde rol inspreekt als Diana Taurasi, een persoonlijke kennis: “’Ik vond het super om de stem van White Mamba in te spreken. Dit personage wordt in de originele versie ingesproken door Diana Taurasi. Ik heb met haar nog samengespeeld in Ekaterinburg in 2014 en daarnaast nog ontelbare keren tegen haar gespeeld. Ze is een van de allerbesten die ooit gebasket heeft en gaat op haar 38ste voor haar 5de Olympische Spelen. Ik vond het vooral grappig om haar stem te horen en besefte weer hoe snel ze praat op haar typische manier.”

Bekijk hier: De cast stelt zichzelf voor

Ook onder meer Aster Nzeyimana, Guga Baúl, Olga Leyers en Sven De Ridder zijn te horen in de nieuwe film. Sven is bovendien stemregisseur van dienst. “De Looney Tunes zijn voor mij letterlijk mijn jeugd. Dus het was natuurlijk het afvinken van een Bucket list vakje toen ik de Vlaamse dub van de nieuwe film mocht regisseren. Maar… ik had nog een wens: Daffy Duck! Ik verzamel al van kindsbeen af alles van deze grappige zwarte, tekortgedane, eend. Dus met de rol van Daffy was één van de allergrootste vakjes op diezelfde Bucket list afgevinkt”, aldus Sven De Ridder.

‘Space Jam: Een Nieuw Begin’ is vanaf 14 juli in de bioscoop te zien, in een Nederlandse en een Engelse versie.