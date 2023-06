‘Barbie’-poster gaat viraal in Frankrijk door een pikante toevalligheid

FILMDe live-actionfilm ‘Barbie’, met Margot Robbie (32) en Ryan Gosling (42) in de hoofdrol, is in aantocht. In afwachting van de release duiken er wereldwijd posters op van de prent. In Frankrijk ging de ‘Barbie’-affiche meteen viraal. En dat door een pikante toevalligheid.

De Franse versie van de poster ziet er op het eerste zicht onschuldig uit. Op de affiche staat Margot Robbie, die ‘s werelds beroemdste pop ter wereld tot leven brengt. Ze zit op de schouder van haar blonde sidekick Ken, gespeeld door Ryan Gosling. Beide zijn gehuld in het roze. Maar in de Franse tagline, liep even iets fout. “Elle peut tout faire. Lui, c’est juste Ken” betekent “Zij kan alles. Hij is gewoon Ken”. Maar het laatste woord heeft een dubbele betekenis in het Frans. In een Frans dialect - dat ontstaan is in 1980 - is Ken een ander woord voor ‘seks hebben’. Dus de slogan wordt: “Zij weet hoe ze alles moet doen. Hij weet alleen hoe hij seks moet hebben.”

En dat is volgens een Franse marketingmanager van een concurrerende studio opzettelijk gedaan. “Het is onmogelijk dat een Franstalige de pikante woordspeling niet zou hebben opgemerkt. Het is geniaal dat ze dat erin hebben gestopt”, vertelt hij vol bewondering aan ‘The Hollywood Reporter’. De affiche ging namelijk in één klap viraal op sociale media.

Lees meer onder de poster.

Volledig scherm 'Barbie'-poster in Frankrijk. © Warner Bros

Warner Bros. weigerde echter te bevestigen of te ontkennen of de Franse woordspeling opzettelijk of per ongeluk was. Al maakte de filmstudio het zeer duidelijk dat ze blij zijn over het feit dat de poster zo gretig over de tongen gaat. “De speculaties rond de ‘Barbie’-marketingcampagne laten zien dat het publiek zeer enthousiast is over de aanstaande release van onze film”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. “We kunnen niet wachten tot het publiek over de hele wereld ‘Barbie’ kan zien.”

Sterrencast

In ‘Barbie’ speelt Margot Robbie de hoofdrol, aan de zijde van Ryan Gosling. Zij schitteren als Barbie en Ken. Filmstudio Warner Bros. wist voor de prent dan ook een echte sterrencast te strikken. Zo zijn onder meer popprinses Dua Lipa, ‘Ugly Betty’-ster America Ferrera, ‘Bridgerton’-actrice Nicola Coughlan, ‘Elf’-acteur Will Ferrell, Hollywoodster Helen Mirren, komedie-actrice Kate McKinnon, Marvel-acteur Simu Liu en ‘Sex Education’-sterren Emma Mackey en Ncuti Gatwa te zien in de film.

‘Barbie’ verschijnt op woensdag 19 juli 2023 in de Belgische zalen.

Bekijk hieronder de trailer van ‘Barbie’:

LEES OOK: