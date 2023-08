‘Barbie’ is meest succesvolle film ooit voor Warner Bros.

‘Barbie’ haalde daarmee meer geld binnen dan het achtste en laatste deel van Harry Potter-filmreeks, ‘Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2', dat in 2011 met 1,31 miljoen dollar (zo’n 1,21 miljoen euro) net iets minder in het laatje bracht. Slechts zestien films leverden in het verleden nog meer geld op voor andere filmstudio’s. Verwacht wordt dat Barbie nog deze week onder meer ‘The Super Mario Bros. Movie’ voorbij gaat en op die manier de best scorende film van het jaar zal worden.

In de Amerikaanse bioscopen is ‘Barbie’ met een omzet van bijna 600 miljoen dollar (ruim 554 miljoen euro) nu al de meest succesvolle film van 2023. Regisseuse Greta Gerwig is bovendien de best verdienende vrouwelijke regisseur van een live-action film in de wereldwijde box office. Ze is in de Amerikaanse box office zelfs de best verdiende vrouwelijke regisseur aller tijden.