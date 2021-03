‘Bad Boys For Life’ wint NAACP-award voor ‘Beste Film’

De prijzen worden jaarlijks uitgereikt door de National Association for the Advancement of Colored People, en dit jaar waren de Belgische regisseurs Adil El Arabi en Bilall Fallah bij de gelukkigen. Ze kregen de belangrijkste prijs van de avond dankzij hun werk in ‘Bad Boys For Life’. Adil is alvast dolgelukkig, zo laat hij weten via Instagram. “Ik voel me zo genezend, vereerd en dankbaar!”, schrijft hij.