Avril Lavigne legt geheimen bloot in eigen documentaire op Disney+

Film Van de grote winnaars tot de verrassen­de verliezers: dit zijn alle Oscarwin­naars op een rij

Vannacht werden de Oscars voor de 95ste keer uitgereikt in het Dolby Theatre in Hollywood. In totaal vielen er 23 beeldjes weg te geven, waarvan het merendeel naar ‘Everything Everywhere All at Once’ ging. ‘All Quiet On The Western Front’ deed het goed, maar iets minder dan verwacht: met vier nominaties van de negen. Onze Belgische inzending voor Beste Internationale Film - ‘Close’ van Lukas Dhont - versloeg hij helaas wél.