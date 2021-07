Avengers-acteurs bundelen krachten voor promofilmpje Marvel-hotel

“Wist je dat het allereerste hotel dat gewijd is aan de Marvel-superhelden en hun verhalen net is geopend in Disneyland Paris?”, begint Scarlett Johansson de promovideo over Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, dat op 21 juni de eerste gasten mocht ontvangen. “Check zeker eens de fantastische Black Widow-kunstwerken in het hele hotel. Veel plezier in Disneyland Paris.” Mark Ruffalo en Paul Bettany feliciteren dan weer het Franse park met de opening van het Marvel-hotel. “Ik kan niet wachten om naar daar te komen en de 350 tentoongestelde Marvel-kunstwerken te bekijken”, zegt Paul.

Ook Danai Gurira, bekend als Okoye uit ‘Avengers’ en ‘Black Panther’, duikt op in het filmpje. “Ik heb gehoord dat onze geliefde koning T’Challa wordt geëerd in verschillende tentoongestelde kunstwerken én in het ontwerp van het hotel. Ik kan niet wachten om het persoonlijk te zien.” Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel brengt een eerbetoon aan de thuisplaats van de Marvel-superhelden en hun bedenkers, en is ingericht als een kunstgalerij in New York. Met kamers in het thema van Spider-Man en The Avengers en unieke fotolocaties.