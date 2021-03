‘Avatar’ wordt opnieuw uitgebracht in China, en dat zou goed nieuws kunnen zijn voor een oud record

FilmBinnenkort kan je ‘Avatar’ uit 2009 opnieuw in de bioscoop gaan bekijken. Tenminste, als je in China woont. Regisseur James Cameron (66) brengt de film daar opnieuw uit. Daardoor wordt ‘Avatar’ mogelijk opnieuw de meest succesvolle film ter wereld, klinkt het bij The Hollywood Reporter.

Toen ‘Avatar’ in 2009 uitkwam, was de sciencefiction-film meteen een enorm succes. De prent, uit de koker van regisseur James Cameron, bracht wereldwijd zo’n 2,34 miljard euro op. Een record, geen enkele film deed het ooit beter (wanneer we de inflatie niet meerekenen, toch). Tot 2019, toen ‘Marvel’s Avengers: Endgame’ in de bioscoop verscheen. Die film haalde 2,35 miljard euro op, nét iets beter dan ‘Avatar’.

Maar het lijkt erop dat ‘Avatar’ opnieuw die eerste positie zal kunnen behalen. De film wordt namelijk opnieuw uitgebracht in China en zal daar in het hele land in de bioscoop te zien zijn. Het lijkt misschien een vreemde zet, maar dat is het eigenlijk niet. China probeert namelijk al sinds maart vorig jaar om de plaatselijke bioscopen er terug bovenop te krijgen, nadat ze maandenlang gesloten moesten blijven vanwege het coronavirus. Omdat er amper nieuwe films verschijnen - ook weer door dat coronavirus - besloot China een beroep te doen op oudere films. Het plan werd tijdelijk uitgesteld door een nieuwe opflakkering van het virus, maar ‘Avatar' krijgt nu toch zijn re-release.

De film is erg geliefd in China, want het was een van de eerste grote Hollywoodblockbusters die in het land wist te scoren. De film werd voor het eerst op een maandag vertoond, maar dat hield lange rijen bioscoopgangers niet tegen om massaal te gaan kijken. ‘Avatar’ was zo populair - in China alleen bracht de film 170,3 miljoen euro op - dat James Cameron zelfs overwoog om de vervolgfilms op ‘Avatar' in China te draaien.

LEES OOK: