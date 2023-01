‘Avatar: The Way of Water’ krijgt concurrentie van horrorfilm ‘M3GAN’

Film Dit is waarom regisseur James Cameron al scènes voor ‘Avatar’ 3 én 4 inblikte (en het heeft alles te maken met ‘Stranger Things’)

De fans hebben er lang op moeten wachten, maar na dertien jaar zijn de blauwe wezens van Pandora eindelijk terug in ‘Avatar: The Way of Water’. Regisseur James Cameron (68) stond, net als bij de allereerste film, aan het roer. Aan ‘Entertainment Weekly’ verklapt hij dat er ook al scènes voor de andere ‘Avatar’-sequels zijn ingeblikt én legt uit waarom. “Zo vermijden we het ‘Stranger Things’-effect.”

22 december