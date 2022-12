‘Avatar: The Way of Water’ bracht in twee weken tijd 1 miljard dollar op

Variety meldt dat ‘Avatar: The Way of Water' al 1 miljard dollar heeft wereldwijd binnengehaald op net veertien dagen. In totaal slaagden slechts drie films daar dit jaar in: ook ‘Top Gun: Maverick’ (die 31 dagen nodig had), ‘Jurassic World Dominion’ (die meer dan vier maanden nodig had) haalden de mijlpaal. Dat is best weinig, want in 2019 haalden nog negen films het miljard. Dat ‘Avatar: The Way of Water’ dat cijfer op slechts twee weken haalde, is geen record. ‘Spider-Man: No Way Home’ uit 2021 deed het op 12 dagen tijd.