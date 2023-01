‘Avatar 2' steekt ‘Avengers: Infinity War’ voorbij als vijfde grootste film ooit

FilmJames Cameron’s vervolg op ‘Avatar’ is nu de vijfde best verdienende film aller tijden en passeert daarmee ‘Avengers: Infinity War’. ‘Avatar: The Way of Water’ heeft inmiddels 2,054 miljard dollar opgebracht aan de wereldwijde box office. ‘Infinity War’ had een even indrukwekkend totaal van 2,052 miljard dollar, na de release in 2018. Dat meldt Variety.

Alleen de eerste ‘Avatar’-film, ‘Avengers: Endgame’, ‘Titanic’ en ‘Star Wars Episode VII - The Force Awakens’ staan hoger op de lijst van best verdienende films ooit. Maar door het feit dat ‘Avatar: The Way of Water’ het beter doet dan ‘Spider-Man: No Way Home’, is het wel al de best hoogst verdienend film sinds het pandemische tijdperk.

Internationaal heeft ‘The Way of Water’ 1,5 miljard dollar opgebracht, waarmee het de op drie na grootste film in de geschiedenis is. Aan de binnenlandse kassa - in de Verenigde Staten - heeft hij 603 miljoen dollar opgebracht en staat daarmee op nummer 13 aller tijden. Het is pas de zesde film ooit die wereldwijd de 2 miljard dollar heeft overschreden, en dat in de zesde week van de release.

Indrukwekkende cast

In ‘Avatar: The Way of Water’ spelen Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Stephen Lang en Sigourney Weaver de hoofdrollen. Het vervolg kreeg sterke kritieken van critici en is genomineerd voor vier Oscars, waaronder voor beste film.

