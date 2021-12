Australiërs onderzoeken hoe superhelden van ‘The Avengers’ oud zouden worden

De methodologie van het onderzoek was eenvoudig. De wetenschapsstudenten bekeken alle 24 Marvels films, om de potentieel fatale zwakheden in een selectie van vijf superhelden vast te stellen. Spider-Man, Iron Man, Black Panther, de Hulk en Black Widow werden gekozen “omdat ze bekend zijn, opvallende kenmerken vertonen, redelijk divers zijn, en representatief zijn voor de bredere superheldenpopulatie met betrekking tot leeftijd, geslacht, etniciteit, en superkrachten,” volgens de onderzoekers aan de universiteit van Queensland.

Ze voegden eraan toe dat sommige kenmerken van hun proefpersonen niet konden worden bestudeerd omdat ze niet echt zijn. “De langetermijneffecten van het onvrijwillig geteleporteerd worden naar een kwantumrijk gedurende meerdere jaren (een levensgebeurtenis die veel van de Marvel superhelden hebben meegemaakt) konden niet worden bevestigd in dierlijke of menselijke studies, en dus werden dergelijke effecten niet in overweging genomen.”

Spider-Man

De onderzoekers ontdekten dat Spider-Man (Tom Holland) vatbaar is voor “zwaarlijvigheid, een slechte mentale gezondheid, pijn en vermoeidheid, en meer onopzettelijke verwondingen” vanwege zijn nachtelijke en strijdlustige levensstijl.

Het was nog erger in de Sam Raimi films, waar Spidey (Tobey Maguire) misdaadbestrijding balanceerde met fulltime student zijn en tegelijkertijd als fotojournalist werkte voor de Daily Bugle: “Hij krijgt waarschijnlijk niet de aanbevolen 8 tot 10 uur slaap voor tieners van zijn leeftijd,” staat in de studie, die eraan toevoegt dat de webslinger ook het risico loopt op “drugsmisbruik en eetstoornissen, verminderd psychologisch welzijn en een slechtere zelfbeoordeling van zijn gezondheid” als gevolg van het verlies van zijn ouders Richard en Mary Parker en zijn oom Ben.

Een pak slaag krijgen van Captain America’s schild in ‘Civil War’ is ook een minpunt, omdat de traumatische hoofdwond de kans op dementie bij Spider-Man heeft vergroot. Maar Peter’s liefdevolle relatie met tante May (Marisa Tomei) en nieuwe mannelijke rolmodellen als Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Happy Hogan (Jon Favreau) kunnen deze gevolgen compenseren.

Iron Man

Het is “moeilijk vast te stellen of de gunstige levensstijl van Iron Man” als genie, miljardair, playboy en filantroop die later tot rust kwam “een tegenwicht kan vormen voor de vele lichamelijke verwondingen en de posttraumatische stressstoornis” die Stark heeft opgelopen terwijl hij de Aarde beschermde.

Vanwege het elektromagnetische borststuk is het moeilijk voor onderzoekers om te voorspellen hoe het hart van Stark zou zijn verouderd (spoiler alert) als hij ‘Endgame’ had overleefd. “Het is ook onduidelijk of zijn pantser voldoende bescherming biedt tegen zwaartekrachtsverschuivingen en blootstelling aan straling tijdens zijn incidentele uitstapjes in de ruimte,” aldus het rapport. “Als dat niet zo is, zal Iron Man waarschijnlijk versneld botverlies ervaren.”

Stark, “die regelmatig aan de drank is”, loopt ook risico’s door overmatig alcoholgebruik.

De Hulk

Bruce Banner verandert pas in de grote groene man wanneer zijn hartslag een tachycardie van 200 slagen per minuut bereikt, wat wijst op “een aanleg voor hartritmestoornissen, wat kan wijzen op een onderliggende hartziekte.”

“Door de hartritmestoornissen heeft hij een verhoogd risico op beroerte en dementie. Dat wordt geassocieerd met een verminderde functionele status en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.”

Het hebben van een BMI van 120, terwijl een BMI van 30 als zwaarlijvig wordt beschouwd, loopt de Hulk ook risico op dementie en zelfs broosheid op oudere leeftijd, volgens de studie. “De BMI van de Hulk geeft ook aanleiding tot bezorgdheid over de toekomstige mogelijkheid tot de juiste gezondheidszorg, in termen van paraatheid van de gezondheidsdiensten met gespecialiseerde expertise, kennis en apparatuur”, aldus het onderzoek.

“Een ander zorgwekkend punt is dat Hulk bijna constant boos lijkt te zijn, wat zou kunnen leiden tot meer ontstekingen op gevorderde leeftijd.”

Black Panther

Van alle onderzochte Avengers lijkt het erop dat koning T’Challa (de overleden Chadwick Boseman) de gezondste levensstijl heeft geleid in het verborgen koninkrijk Wakanda.

“Als heerser bevindt T’Challa zich in een bevoorrechte positie. Zijn sociaaleconomische status, zoals blijkt uit opleidingsniveau en rijkdom, wordt geassocieerd met gezond ouder worden en een lange levensduur, net als het leven in een welvarend land.” Het onderzoek merkt ook op dat de vegetarische praktijken van de Black Panther “worden geassocieerd met gezond ouder worden en minder obesitas en cardiometabole ziekten.”

Het nadeel voor de koning is dat zijn krachten afkomstig zijn van het zeldzame en mysterieuze “hartvormige kruid,” dat de onderzoekers categoriseerden als een prestatieverhogende drug, eraan toevoegend dat in het algemeen “ze in verband worden gebracht met een verhoogd sterftecijfer en een verscheidenheid aan nadelige gezondheidseffecten en een verminderde kwaliteit van leven.”

Black Widow

Blootstelling aan “negatieve jeugdervaringen, waaronder misbruik, verwaarlozing en interpersoonlijke conflicten” nadat ze van haar familie werd weggerukt om te trainen als een wereldwijde huurmoordenaar en spion heeft grote gevolgen voor de gezondheid van Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) achtergelaten. “Deze blootstellingen verhogen haar risico op lichamelijke en geestelijke ziekten bij het ouder worden door veranderingen in de fysiologische ontwikkeling en het aannemen van schadelijk gezondheidsgerelateerd gedrag.”

Ook de gedwongen sterilisatie van Black Widow toen ze als tiener in de Rode Kamer zat, veroorzaakte gezondheidszorgen voor de Russische heldin. De daaruit voortvloeiende abrupte stopzetting van de eierstokfunctie op jonge leeftijd is in verband gebracht met ziekten, waaronder osteoporose, hart- en vaatziekten, dementie en depressie.

Hawkeye

Hoewel niet bij naam genoemd, lijdt Hawkeye (Jeremy Renner) aan gehoorverlies in zijn nieuwste Disney+ show. Zoals een montage van explosies en crashes levendig laten zien in de serie, hebben Hawkeye’s vele aanrakingen met de dood hem hardhorend gemaakt en heeft hij nood aan een gehoorapparaat tegen het einde van 2024 als hij opnieuw uit zijn pensioen komt.

Onderzoekers ontdekten dat omdat “superhelden herhaaldelijk in de nabijheid zijn van interplanetaire botsingen en explosies” ze het risico lopen op gehoorverlies, “wat op zijn beurt gekoppeld is aan een verhoogd risico op cognitieve stoornissen en dementie. Sommige superhelden, zoals de Hulk en Thor, hebben dreunende stemmen, wat mogelijk wijst op gehoorverlies.”

