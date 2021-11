Assistent-regisseur Rust: “Geschokt en bedroefd door schietincident”

Alec Baldwin stopt voor paparazzi en geeft gespannen interview: “Kans op zo’n ongeval is 1 op een biljoen”

Alec Baldwin heeft in de Amerikaanse staat Vermont een interview gegeven aan paparazzi die hem achtervolgden. Het gesprek duurde vier minuten en verliep logischerwijs niet bepaald hartelijk. “Cameravrouw Halyna Hutchins was een vriendin van mij, de kans op zo’n ongeval is één op een biljoen. De enige reden waarom ik gestopt ben, is omdat jullie ons achtervolgden en mijn kinderen aan het huilen zijn in de auto”, klonk het onder meer. Het was de eerste keer dat de acteur in het openbaar sprak over het fatale schietincident op de filmset van de western ‘Rust’.

1 november