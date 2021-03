Armie Hammer weer een rol kwijt na aantijgingen van seksueel misbruik

Film Fans willen Johnny Depp terug als Jack Sparrow: petitie kreeg al meer dan 500.000 handteke­nin­gen

5 maart Dat Johnny Depp (57) niet te zien zal zijn in de volgende ‘Pirates of the Caribbean’ film, zint fans van de acteur allesbehalve. Uit protest zijn ze dan ook een petitie gestart. Deze laatste heeft ondertussen zijn doel bereikt, want al meer dan 500.000 mensen hebben hun virtuele handtekening gezet.