Ariana Grande strikt hoofdrol in ‘Wicked’-filmmusical

‘Wicked’ is origineel een musical die in 2003 van start ging op Broadway en gebaseerd is op het boek ‘Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West’ van Gregory Maguire uit 1995. Dat is weer een nieuwe vertelling van het verhaal uit ‘The Wonderful Wizard of Oz’, de klassieker uit 1900 die in 1939 werd verfilmd onder de titel ‘The Wizard of Oz’, met Judy Garland in de hoofdrol. De filmversie van de musical wordt geregisseerd door Jon M. Chu, van wie eerder dit jaar de musicalbewerking ‘In the Heights’ uitkwam.

‘Wicked’ vertelt het verhaal over de vriendschap van Elphaba en Glinda, de twee heksen uit het land van Oz. Waar de mooie Glinda echter overladen wordt met lof, heeft Elphaba het moeilijk, omdat ze geboren werd met een groene huid. Ondanks haar goede bedoelingen raakt ze bekend als ‘Wicked Witch of the West’.

Niemand minder dan Ariana Grande en Cynthia Erivo zijn nu gecast om de iconische rollen te vertolken. Iets waar beide zangeressen erg blij mee zijn. Zo postten ze op Instagram hun eerste reactie toen ze te horen kregen dat ze de rol hadden.

Grande is één van de grootste popsterren ter wereld, die twee Grammy’s op haar naam heeft en multi-platinum albums. Ze zal ook te zien zijn in Adam McKay’s Netflix-film ‘Don’t Look Up’, tegenover Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence. Ze begon op haar 15de al te acteren in Nickelodeon’s ‘Victorious’ en de spinoff ‘Sam & Cat’.

Ook het palmares van Erivo is niet min. Erivo kreeg twee Oscarnominaties voor ‘Harriet’ (2019), en werd genomineerd voor een Emmy voor het spelen van Aretha Franklin in ‘Genius: Aretha’. Ze heeft ook al een Grammy en een Tony op haar naam voor ‘The Color Purple’, en maakte haar eerste grote filmdebuut in ‘Bad Times at the El Royale’ (2018).

Voor Ariana Grande is het een droom die uitkomt. De zangeres en actrice is al jaren een grote ‘Wicked’-fan en liet in 2011 al weten dat ze ooit in haar carrière graag Glinda zou willen spelen.

In 2013 bracht ze zelfs het nummer ‘Popular’ uit samen met MIKA, een knipoog naar het gelijknamige nummer uit de ‘Wicked’-musical:

Ook in 2018 liet Ariana al zien wat ze in huis had. Op de 15-jarige jubileumspecial van de musical bracht ze het nummer ‘The Wizard and I’:

De verfilming van ‘Wicked’ heeft lang op zich laten wachten, en werd onlangs tegengehouden door het vertrek van Stephen Daldry als regisseur wegens overlappende planningen. Stephen Schwartz, die de muziek en teksten schreef voor de Broadwayshow, bewerkt het scenario samen met Winnie Holzman. Marc Platt, die de Broadway-musical produceerde, zal ook de film produceren. De productie zal in de zomer van 2022 in het Verenigd Koninkrijk van start gaan.

